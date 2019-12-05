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Стало известно, сколько денег россияне планируют потратить на новогодние праздники

, 8:39 Эфирная новость 32

Согласно результатам исследования, в среднем сумма затрат будет больше на тысячу рублей, чем годом ранее.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru

18 тысяч рублей за неделю новогодних каникул планируют потратить россияне. Такие данные следуют из интернет-опроса. В нем приняли участие жители почти 700 населенных пунктов страны. Большинство респондентов уже определились, на что потратят деньги. Как всегда, это новогодний стол, подарки и развлечения.

Специалисты отмечают, что в этом году праздничный бюджет россиян вырос на 5%. То есть, в среднем на тысячу рублей. А больше всех планируют потратить москвичи — 21 тысячу на человека.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 съедобных подарков на Новый Год — на любой вкус и кошелек.

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