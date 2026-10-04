Собянин сообщил об отражении атаки уже 14 направлявшихся к Москве БПЛА
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Атака 14 беспилотников, летевших в сторону Москву, успешно отражена системой противовоздушная оборона (ПВО) Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.
Информация о разрушениях и жертвах не приводится.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные уничтожили четыре сухогруза, которые использовались ВСУ для доставки военных грузов. Минобороны России заявили, что «Морскую логистику врага множат на ноль». Суда были поражены с использованием БПЛА «Герань-4 Сикер» в порту Черноморска, в акваториях Бугского лимана и Черного моря.
Российские военные в тот же день с использованием беспилотника атаковали Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. По сведениям Минобороны России, его задействовали для того, чтобы перебросить войска, а также в целях логистики грузов ВСУ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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