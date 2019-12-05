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  4. Видео: В Индии конным полицейским выдали палки вместо лошадей

Видео: В Индии конным полицейским выдали палки вместо лошадей

, 9:26 Эфирная новость 12

Настоящих скакунов для проведения учений правоохранителям просто не хватило.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Olaf Krüger, 5-tv.ru

Учения конной полиции в Индии вызвали массу насмешек. По легенде маневров, на улицах начались беспорядки. И стражи порядка должны усмирить толпу. Звучит все серьезно, а вот выглядит — довольно комично. Конные полицейские выехали разгонять условных манифестантов не на лошадях, а на деревянных палках.

Позже полицейское руководство объяснилось — для проведения учений лошадей попросту не хватило. Однако пользователи сети задались вопросом: а хватит ли их для реальных условий?

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пони в салоне самолета шокировал американских авиапассажиров.

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