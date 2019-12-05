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Стрельбу на территории базы ВМС США Перл-Харбор устроил американский военнослужащий

, 7:08 | Алиса Маркова Видео 37

В результате вооруженного нападения два человека погибли, сам злоумышленник свел счеты с жизнью.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Alex Milan Tracy, Twitter @SamSpanglerHI

Стрельбу на территории базы ВМС США Перл-Харбор устроил американский военнослужащий. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, он ранил одного и убил двоих гражданских, которые работали на Министерство обороны США, а после покончил с собой. Мужчина устроивший вооруженное нападение служил в ВМС США матросом. Что стало причиной произошедшего, пока не уточняется.

База находится недалеко от города Гонолулу в штате Гавайи. Из-за произошедшего ЧП доступ на ее территорию был закрыт. Сейчас он снова открыт. Обстоятельства выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что житель Перми устроил стрельбу на улице: была убита прохожая и ранен полицейский.

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