Стрельбу на территории базы ВМС США Перл-Харбор устроил американский военнослужащий. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, он ранил одного и убил двоих гражданских, которые работали на Министерство обороны США, а после покончил с собой. Мужчина устроивший вооруженное нападение служил в ВМС США матросом. Что стало причиной произошедшего, пока не уточняется.

База находится недалеко от города Гонолулу в штате Гавайи. Из-за произошедшего ЧП доступ на ее территорию был закрыт. Сейчас он снова открыт. Обстоятельства выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что житель Перми устроил стрельбу на улице: была убита прохожая и ранен полицейский.