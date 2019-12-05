«До и после»: конкурсантки «Мисс Вселенной» показали себя без макияжа

В воскресенье, 8 декабря, женщины со всего мира будут бороться за желанный титул «Мисс Вселенная». В преддверии невероятного шоу 13 участниц конкурса продемонстрировали, как они выглядят без макияжа. С помощью коллажей поклонники смогли увидеть, насколько поразительна естественная красота конкурсанток по сравнению с их загримированными лицами на фотосессиях.

Например, 19-летняя Яна Тикл Гарсия, представляющая Ямайку, очаровала фанатов томным взглядом и белоснежными ровными зубами. Девушка обладает титулом мастера боевых искусств и прекрасно играет на фортепиано. Красавица занимается благотворительностью, продавая изделия ручной работы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Wow (@top_stars_in_the_world) 4 Дек 2019 в 6:32 PST

26-летняя Зозибини Тунци, конкурсантка представляющая Южную Африку, произвела на фолловеров впечатление своими пухлыми сочными губами и идеальной формой бровей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Wow (@top_stars_in_the_world) 4 Дек 2019 в 6:33 PST

«Мисс Вселенная-2019» станет 68-м международным конкурсом красоты по счету. Его ведущим уже в пятнадцатый раз станет известный американский комик и актер Стив Харви.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова в элегантном костюме произвела фурор в Сургуте.