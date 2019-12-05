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Бордюр, светофор, лобовая: момент ДТП с девушкой на автомобиле тест-драйв в Петербурге

, 11:14 | Светлана Шевченко Внимание: шокирующие кадры! 3 532

На кадрах видно, как автомобиль Audi A7 сначала заносит влево на разделительный островок, потом он летит в светофор и сносит переднюю часть автомобиля, стоящего на поворот.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Первые минуты массовой аварии с девушкой на машине тест-драйв в Петербурге запечатлел регистратор одного из участников происшествия на Выборгском шоссе сегодняшним утром. Кадры появились в социальных сетях.

На них видно, как автомобиль Audi A7 летит на огромной скорости. Сначала его заносит влево на разделительный островок, после чего машина летит в светофор и сносит переднюю часть автомобиля, стоящего на поворот.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, участниками аварии стали от десяти до 15 автомобилей. О пострадавших пока информации не поступало. По словам очевидцев предположительная виновница аварии летела со скоростью около 150 километров в час.

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