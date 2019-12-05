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Самую низкую инфляцию зафиксируют в России по итогам 2019 года

, 12:30 | Игорь Рязов 19

Власти ожидают инфляцию на уровне 3,8%.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Инфляция в России по итогам 2019 года составит 3,8% — самый низкий показатель за всю историю страны. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава правительства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал показатель инфляции «вполне благоприятным для нашей экономики» и всех жителей страны.

«Это же не просто цифра, там 3,8%, это означает, что цены меняются в этих границах, что кредитные ставки, которые используют банки, должны использовать реальную инфляцию и ключевую ставку Центрального банка. Она будет ниже», — пояснил он.

Глава правительства также упомянул в этом контексте ипотеку. Кредиты на жилье должны стать выгоднее.

«Ипотека — еще более важный для людей инструмент, возможность решить жилищную проблему, соответственно она тоже связана с инфляцией и ключевой ставкой. Поэтому эта цифра (3,8% инфляции — Прим. ред) нас не может не радовать», — заключил он.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее «Сбербанк» начал снижать ставки по ипотеке на покупку жилья в новостройках. В банке этот процесс связывали со снижением инфляции.

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