Елена Летучая отпраздновала свой день рождения на Мальдивах

Телеведущая Елена Летучая отпраздновала свой 41-й день рождения в компании супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах. Звезда поделилась фотографией на своей странице в Instagram, где позирует на кровати с воздушными шарами в виде цифр своего возраста.

Instagram @elenapegas

Известно, что пара не в первый раз посещает «райский остров». В этот раз супруги поселились в одном из самых роскошных отелей, который находится на Мальдивах прямо в океане. Ранее звезда публиковала фото и видео, где катается на велосипеде по территории виллы, а также позирует в разных купальниках, демонстрируя свою неотразимую фигуру.

Многие коллеги поспешили поздравить телеведущую с днем рождения. Актриса Екатерина Вилкова шутливо отреагировала на пост Елены.

«Леночка, с 14 летием», — прокомментировала актриса.

Также знаменитость поздравили продюсер Яна Рудковская, телеведущая Светлана Бондарчук, актриса Ингрид Олеринская и многие другие.

«Красотка»;

«С днем рождения! Будь счастлива»;

«С Днем Рождения, Лена! Много счастья!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Летучая в платье с глубоким декольте привела поклонников в восторг.