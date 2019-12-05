Елена Летучая отпраздновала свой день рождения на Мальдивах

Телеведущая Елена Летучая отпраздновала свой 41-й день рождения в компании супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах. Звезда поделилась фотографией на своей странице в Instagram, где позирует на кровати с воздушными шарами в виде цифр своего возраста.
Известно, что пара не в первый раз посещает «райский остров». В этот раз супруги поселились в одном из самых роскошных отелей, который находится на Мальдивах прямо в океане. Ранее звезда публиковала фото и видео, где катается на велосипеде по территории виллы, а также позирует в разных купальниках, демонстрируя свою неотразимую фигуру.
Многие коллеги поспешили поздравить телеведущую с днем рождения. Актриса Екатерина Вилкова шутливо отреагировала на пост Елены.
«Леночка, с 14 летием», — прокомментировала актриса.
Также знаменитость поздравили продюсер Яна Рудковская, телеведущая Светлана Бондарчук, актриса Ингрид Олеринская и многие другие.
«Красотка»;
«С днем рождения! Будь счастлива»;
«С Днем Рождения, Лена! Много счастья!!!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Летучая в платье с глубоким декольте привела поклонников в восторг.