Елена Летучая в платье с глубоким декольте привела поклонников в восторг

Телеведущая Елена Летучая опубликовала видео с церемонии модного журнала на своей странице в Instagram. Звезда предстала в черном мини-платье с эффектным декольте. В кадре Елена зажигательно двигается под музыку, сидя за столом.
«Когда рад, что успел на премию к друзьям», — подписала пост звезда.
Поклонников восхитил откровенный образ знаменитости. Они осыпали телеведущую комплиментами и подчеркнули, что такие соблазнительные наряды ей к лицу.
«Лена! Вам очень идет такой образ»;
«Роскошная, сексуальная блондинка»;
«Какая вы шикарная»;
«Красивая, элегантная, шикарная»;
«Елена, вы красавица!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Летучая показала маму в день рождения.