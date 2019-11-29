Елена Летучая в платье с глубоким декольте привела поклонников в восторг

Телеведущая Елена Летучая опубликовала видео с церемонии модного журнала на своей странице в Instagram. Звезда предстала в черном мини-платье с эффектным декольте. В кадре Елена зажигательно двигается под музыку, сидя за столом.

«Когда рад, что успел на премию к друзьям», — подписала пост звезда.

Instagram @elenapegas

Поклонников восхитил откровенный образ знаменитости. Они осыпали телеведущую комплиментами и подчеркнули, что такие соблазнительные наряды ей к лицу.

«Лена! Вам очень идет такой образ»;

«Роскошная, сексуальная блондинка»;

«Какая вы шикарная»;

«Красивая, элегантная, шикарная»;

«Елена, вы красавица!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Летучая показала маму в день рождения.