  1. Пятый канал
  4. Андрей Норкин ответил на шутку Максима Галкина про зеркало

Андрей Норкин ответил на шутку Максима Галкина про зеркало

, 19:36 | Алиса Старжевская 66

Телеведущий признал, что действительно редко видит свое отражение, и пожелал юмористу счастья и любви.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» показал отрывок выступления, в котором Максим Галкин про него шутит. Супруг Аллы Пугачевой заявил: знакомая гадалка предупредила его, что он проклят тремя телеведущими. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Максим Галкин добавил, что от проклятья Андрея Норкина, Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева есть антидот. Ведьма предложила поставить зеркало, чтобы весь негатив отразился обратно на троицу. Но Галкин в ответ заявил ведунье, что они «в зеркале не отражаются».

Андрей Норкин ответил так: «Я действительно в зеркале не отражаюсь, потому что практически в него не смотрю».

Телеведущий также добавил, что общается со священнослужителями, а не с гадалками. Те рекомендуют с любовью относиться ко всем окружающим. Следуя советам, Норкин озвучил пожелания счастья и любви своему коллеге.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачеву и Галкина не увидели на дне рождения дочери Киркорова.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.81
-0.38 70.72
-0.39
Гороскоп подарков: Что подарить на Новый год разным знакам зодиака

Последние новости

20:18
Школьника, спасшего жизнь четырехлетней девочке, наградили в Петербурге
20:14
«Вернулась, называется»: Наталья Ветлицкая снова уехала в Испанию
20:09
Автомобиль сбил маму с двумя детьми в Зеленограде — видео
20:08
В США пообещали пять миллионов долларов за помощь в задержании россиянина Якубца
20:05
«Аршавин, бойся!» Юлия Барановская поразила из пистолета пять мишеней кряду
20:03
Лавров отреагировал на обвинения РФ в причастности к убийству в Берлине

Сейчас читают

Гороскоп подарков: Что подарить на Новый год разным знакам зодиака
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]