Андрей Норкин ответил на шутку Максима Галкина про зеркало

Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» показал отрывок выступления, в котором Максим Галкин про него шутит. Супруг Аллы Пугачевой заявил: знакомая гадалка предупредила его, что он проклят тремя телеведущими. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Максим Галкин добавил, что от проклятья Андрея Норкина, Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева есть антидот. Ведьма предложила поставить зеркало, чтобы весь негатив отразился обратно на троицу. Но Галкин в ответ заявил ведунье, что они «в зеркале не отражаются».

Андрей Норкин ответил так: «Я действительно в зеркале не отражаюсь, потому что практически в него не смотрю».

Телеведущий также добавил, что общается со священнослужителями, а не с гадалками. Те рекомендуют с любовью относиться ко всем окружающим. Следуя советам, Норкин озвучил пожелания счастья и любви своему коллеге.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачеву и Галкина не увидели на дне рождения дочери Киркорова.