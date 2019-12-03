Пугачеву и Галкина не увидели на дне рождения дочери Киркорова

На дне рождения дочери Киркорова Аллы-Виктории не увидели Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Об этом сообщила в интервью порталу Teleprogramma.pro Эвелина Бледанс.

По словам артистки, она попала на праздник с сыном Семеном через два часа после начала вечеринки. Детей звездных гостей развлекали иллюзионисты братья Сафроновы, певец Артур Пирожков, он же Александр Ревва, аниматоры и актеры в сценических костюмах. «Король эстрады» организовал для наследницы вечер в антураже ее любимой сказки «Алладин».

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Среди гостей Бледанс отметила Юлию Барановскую, Тимати, Яну Рудковскую, Зару, жасмин, Андрея Махалова и других. Но не нашла в числе приглашенных Примадонну с семьей.

Впрочем, по словам Эвелины, зал был большой, и разглядеть можно было не всех.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров потратил миллион рублей на день рождения дочери.