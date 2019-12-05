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«Великая забастовка» начинается во Франции

, 17:52 Эфирная новость 36

Недовольство французов вызвала социальная политика, которую проводит правительство страны.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Во Франции начинается «великая забастовка». Так ее называют сами протестующие. А это тысячи работников общественного транспорта, экстренных служб, больниц, школ, а также их учащиеся. Недовольство французов вызвала социальная политика, которую проводит правительство страны.

С самого утра в Париже и пригороде огромные пробки. Митингующие сознательно блокируют дороги. Парализована работа метро и вокзалов.

Еще до забастовки многие жители покинули мегаполис, опасаясь массовых беспорядков. Большинство владельцев магазинов закрыли свои торговые точки и спрятали товар. Предприниматели боятся грабежей. Сообщается, что сегодня не будет работать и смотровая площадка на Эйфелевой башне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что забастовка также нарушит культурную жизнь в Париже.

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