«Великая забастовка» начинается во Франции

Во Франции начинается «великая забастовка». Так ее называют сами протестующие. А это тысячи работников общественного транспорта, экстренных служб, больниц, школ, а также их учащиеся. Недовольство французов вызвала социальная политика, которую проводит правительство страны.

С самого утра в Париже и пригороде огромные пробки. Митингующие сознательно блокируют дороги. Парализована работа метро и вокзалов.

Еще до забастовки многие жители покинули мегаполис, опасаясь массовых беспорядков. Большинство владельцев магазинов закрыли свои торговые точки и спрятали товар. Предприниматели боятся грабежей. Сообщается, что сегодня не будет работать и смотровая площадка на Эйфелевой башне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что забастовка также нарушит культурную жизнь в Париже.