Культурная жизнь под угрозой? В Париже пройдет масштабная забастовка профсоюзов

В Париже в эти минуты усилены меры безопасности. Всему виной бессрочная национальная забастовка, которая начнется в городе уже в ближайшие часы.

Еще накануне многие жители попытались покинуть город, опасаясь массовых беспорядков. На дорогах образовались огромные пробки. В метро и на вокзалах — царили настоящий ажиотаж и давка. На многих направлениях пригородные поезда отменили. Владельцы повсеместно закрывают свои магазины и когда откроют их снова — не знают.

В забастовке примут участие работники общественного транспорта, пожарные, полицейские, медработники, учителя и студенты. Готовились к этому всю ночь — активисты мастерили транспаранты и рисовали протестные лозунги. Недовольство французов вызвало увеличение пенсионного возраста, о котором объявило правительство.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что премьер-министр Финляндии ушел в отставку из-за двухнедельной забастовки почтальонов.