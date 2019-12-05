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Культурная жизнь под угрозой? В Париже пройдет масштабная забастовка профсоюзов

, 9:43 Эфирная новость 26

Парижские театры начинают отменять спектакли из-за всеобщей бессрочной забастовки, которая начнется 5 декабря.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

В Париже в эти минуты усилены меры безопасности. Всему виной бессрочная национальная забастовка, которая начнется в городе уже в ближайшие часы.

Еще накануне многие жители попытались покинуть город, опасаясь массовых беспорядков. На дорогах образовались огромные пробки. В метро и на вокзалах — царили настоящий ажиотаж и давка. На многих направлениях пригородные поезда отменили. Владельцы повсеместно закрывают свои магазины и когда откроют их снова — не знают.

В забастовке примут участие работники общественного транспорта, пожарные, полицейские, медработники, учителя и студенты. Готовились к этому всю ночь — активисты мастерили транспаранты и рисовали протестные лозунги. Недовольство французов вызвало увеличение пенсионного возраста, о котором объявило правительство.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что премьер-министр Финляндии ушел в отставку из-за двухнедельной забастовки почтальонов.

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