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  4. Будущие родители во Флориде получили в подарок вместо прыгунков винтовку

Будущие родители во Флориде получили в подарок вместо прыгунков винтовку

, 16:45 | Сергей Зеленский Видео 20

Полиция изъяла оружие у шокированных супругов.

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Фото, видео: YouTube / gilles bellemare, Facebook / WGXA.TV

Семейная пара во Флориде, у которой вот-вот родится малыш, получила в подарок коробку с прыгунками, однако внутри оказалась винтовка.

Такой «странный» презент был преподнесен на вечеринке друзьями, которые, в свою очередь, пытаясь облегчить расходы будущих родителей на детский тренажер, приобрели его в магазине подержаных вещей за 9,99 долларов (637 рублей).

Каково же было всеобщее удивление, когда Эмбер Росас, находящаяся на девятом месяце беременности, вместе с мужем Джонатаном вскрыли упаковку, и обнаружили Mossberg 715T.

«Ребята, вы подарили мне пушку!» — воскликнул будущий отец.

Тем не менее, он все-таки вызвал полицию, которая изъяла огнестрельное оружие для дальнейшего разбирательства. Ведь остается загадкой, зачем и кому понадобилось в коробку из-под детских прыгунков помещать винтовку, а потом еще и сдать ее в магазин на продажу.

В американском обществе вопрос о праве на владение и ношение оружия является одним из самых острых, ведь новости о случаях стрельбы из различных штатов поступают регулярно. Несмотря на число жертв от огнестрельных ранений, президент США Дональд Трамп является ярым сторонником разрешения на оружие для населения. Тем не менее, акции протеста против такой внутренней политики государства продолжают вспыхивать.

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