В США проходят акции протеста против торговли оружием

Улицы США буквально кипят от ярости! Это — последствие кровавых нападений стрелков сразу в нескольких штатах. Десятки убитых. После бойни в Техасе разгневанные мексиканцы обвинили во всем Дональда Трампа. Они уверены — это был самый настоящий теракт против их нации.

Впрочем, у американского президента совсем другая теория. Он решил «пройтись» по компьютерным играм. Да так, что на фоне его заявлений акции крупнейших интернет-компаний рухнули. За накалом страстей за океаном следит Кристина Федорова.