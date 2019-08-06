В США проходят акции протеста против торговли оружием

, 14:28 Эфирная новость 29

После трех атак стрелков Трамп предложил республиканцам и демократам в Конгрессе объединиться и принять закон об ужесточении проверки личных данных при покупке оружия.

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Фото, видео : ТАСС/ Josh Bachman, 5-tv.ru

Улицы США буквально кипят от ярости! Это — последствие кровавых нападений стрелков сразу в нескольких штатах. Десятки убитых. После бойни в Техасе разгневанные мексиканцы обвинили во всем Дональда Трампа. Они уверены — это был самый настоящий теракт против их нации.

Впрочем, у американского президента совсем другая теория. Он решил «пройтись» по компьютерным играм. Да так, что на фоне его заявлений акции крупнейших интернет-компаний рухнули. За накалом страстей за океаном следит Кристина Федорова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп после расстрелов в Техасе и Огайо обратился к нации с призывом усилить контроль над огнестрельным оружием.

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