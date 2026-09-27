«Старое» вместо бабьего лето придет в Москву: синоптики рассказали о погоде

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

Жителей столицы ждет благоприятный период.

Погода в Москве будет ли бабье лето прогноз синоптиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Антициклон принесет в Москву сухую и солнечную погоду на следующей неделе

В столичном регионе на следующей неделе ожидается период теплой и сухой погоды, который синоптики называют «старым» бабьим летом. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, уже во вторник москвичей и жителей Центральной России ждет ясный и практически безветренный день благодаря влиянию антициклона. Ночью температура составит 4–7 градусов, а днем воздух прогреется до 14–17 градусов.

В ночь на понедельник в Москве пройдет небольшой дождь, утром возможен туман. Днем температура поднимется до 15–18 градусов. В среду сохранится повышенное атмосферное давление, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью будет 5–8 градусов, днем — до 15–18.

В четверг в столице установится солнечная погода. Температура ночью составит 5–8 градусов, днем — 14–17 градусов. Атмосферное давление поднимется до 764 миллиметров ртутного столба, что выше климатической нормы.

В пятницу существенных изменений не ожидается: будет небольшая облачность без осадков, ночью температура опустится до 3–6 градусов, днем составит 12–15 градусов. На выходных, по прогнозу Тишковца, жителей региона ждет солнечная, сухая и спокойная погода. Ночью возможно похолодание до 1–6 градусов и легкие заморозки в Подмосковье, а днем воздух будет прогреваться до 11–16 градусов.

Синоптик отметил, что период теплой погоды может оказаться продолжительным и сохраниться в течение следующей недели.

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