Путин исполнит желание ребенка из детдома на Ставрополье

Президент России Владимир Путин вновь присоединился к добровольческой акции «Елка желаний»: на стенде благотворительного проекта «Мечтай со мной» в Сочи глава государства наугад выбрал шар-открытку.

Желание оказалось адресовано от десятилетнего воспитанника детского дома Андрея Кочетова из Ставрополья, который мечтает побывать в Красной Поляне в Сочи.

В прошлом году в рамках проекта «Мечтай со мной», созданного на платформе «Россия — страна возможностей», Путин исполнил пять заветных желаний тяжелобольных детей.

Как рассказала представитель благотворительного проекта «Мечтай со мной» Эльвина Гильметдинова, с 2017 года акция «Елка желаний» стала всероссийской.

«На данный момент у нас работает 22 региональных представительства, которые исполнили 250 желаний детей», — приводит ее слова издание «Взгляд».

Она добавила, что среди популярных желаний на «Елке желаний», созданной для сирот, детей с серьезными заболеваниями, детей из малообеспеченных семей, стала встреча с Путиным.

5-tv.ru рассказывал, что в конце декабря прошлого года в Кремле подвели итоги Года добровольца и посетили «Елку желаний».