«Ракета!» Фигуристка Трусова поразила фанатов видео с новым четверным прыжком

Фигуристка Александра Трусова исполнила новый четверной прыжок. Видео появилось на странице ее команды в Instagram.

«Приближается новый исторический момент», — эмоционально подписал видеоролик автор поста.

В комментариях удивляются тому, как легко Трусовой дался сложнейший прыжок. Пользователи вспоминают, что воспитанница тренера Этери Тутберидзе не просто так получила прозвище «Ракета».

«Ну просто ракета!»

«Ой, мамочки! Сашка, что ты с нами делаешь? Боженька, храни эту девочку!»

«Так легко прыгнула… Просто нереально крутая Саша»;

«Новый год так не жду, как выступление любимых тутберят», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 15-летнюю Александру Трусову буквально завалили подарками после победы на Гран-при в Москве. Врученный ей плюшевый медведь был настолько огромным, что застрял в дверях автобуса.