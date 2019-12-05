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  4. «Ракета!» Фигуристка Трусова поразила фанатов видео с новым четверным прыжком

«Ракета!» Фигуристка Трусова поразила фанатов видео с новым четверным прыжком

, 17:41 | Игорь Рязов Видео 94

Поклонники поражаются с какой легкостью 15-летняя спортсменка исполняет сложнейшие трюки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Instagram @teamtrusova_official

Фигуристка Александра Трусова исполнила новый четверной прыжок. Видео появилось на странице ее команды в Instagram.

«Приближается новый исторический момент», — эмоционально подписал видеоролик автор поста.

В комментариях удивляются тому, как легко Трусовой дался сложнейший прыжок. Пользователи вспоминают, что воспитанница тренера Этери Тутберидзе не просто так получила прозвище «Ракета».

«Ну просто ракета!»

«Ой, мамочки! Сашка, что ты с нами делаешь? Боженька, храни эту девочку!»

«Так легко прыгнула… Просто нереально крутая Саша»;

«Новый год так не жду, как выступление любимых тутберят», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 15-летнюю Александру Трусову буквально завалили подарками после победы на Гран-при в Москве. Врученный ей плюшевый медведь был настолько огромным, что застрял в дверях автобуса.

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