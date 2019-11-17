Подаренный фигуристке Трусовой огромный плюшевый медведь застрял в дверях автобуса

Подаренный российской фигуристке Александре Трусовой огромный плюшевый медведь застрял в дверях автобуса. После победы на Гран-при в Москве 15-летнюю спортсменку фанаты буквально завалили подарками. Одним из них и оказался розовый «мишка», держащий в лапах сердечко, сообщает сайт KP.RU.

Александра Трусова в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис выложила забавный ролик, на кадрах которого несет на плечах подарок по пути к автобусу. Видео сопровождается заливистым девичьим смехом. В момент, когда спортсменка входит в двери транспортного средства, медведь из-за внушительных габаритов с трудом «протискивается» внутрь.

«Спасибо, мы домой», — подписала ролик Александра Трусова.

Подопечная Этери Тутберидзе, выполнив три чистых четверных прыжка, два из них в каскадах, опередила Евгению Медведеву практически на десять баллов. Тем самым Александра Трусова вышла в финал серии, который пройдет в Японии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александра Трусова выиграла этап Гран-при в Канаде со 100 баллами за технику.