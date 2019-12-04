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  4. Украинский эксперт обвинил царскую Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт обвинил царскую Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

, 11:44 | Игорь Рязов Видео 80

«Нас мало и мы, к сожалению, тупеем», — написал преподаватель Киевской школы экономики Иван Компан о согражданах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nazar Furyk, Olena Khudiakova, Georgiy Rozov, Oleksandr Rupeta YouTube / Народная украинская академия

Тема:
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Царская Россия и СССР виноваты в низком уровне образованности украинцев. Об этом в своем блоге в издании «Новое время» написал преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

«Уровень образованности, до которого докатилась Украина, не то, что оставляет желать лучшего, он просто удручает», — начал свою статью Компан.

По его мнению, в этом виновата царская Россия, которая «веками выхолащивала интеллектуальный потенциал украинцев» и «агрессивно подавляла попытки украинского народа развивать собственную культуру, науку и искусство».

«Эстафету с энтузиазмом подхватили большевики, что даже несмотря на свое пролетарское происхождение прекрасно понимали, что невежественной провинцией управлять легче», — считает украинский эксперт.

Он также добавил, что негативно на образованности нации сказалось переманивание лучших умов Украины сначала в Россию, а теперь на Запад. Страна «погружается во мрак незнания, необразованности и отсталости», цитирует его «Экономика сегодня».

«Нас мало и мы, к сожалению, тупеем», — подытожил мысль Компан, призвав Киев активнее вкладываться в развитие образования.

Вклад царской России и СССР в развитие украинской науки

Российское правительство открыло в XIX веке на территории Украины три университета: Харьковский (1804), Киевский (1834) и Новороссийский (1865). В них преподавали преимущественно ученые из Санкт-Петербурга и Москвы. К началу XX века в университетах были сформированы мощные местные научные школы.

Огромное количество различных научных обществ появилось на Украине и во времена Советского Союза. В украинской ССР работали 200 тысяч научных работников, в том числе более 60 тысяч докторов и кандидатов наук, число вузов увеличилось до 150.

С 2013 года научный сектор независимой Украины накрыла волна сокращений. Причиной стали проблемы с финансированием. Иногда подводил и менеджмент. Как сообщал 5-tv.ru, ранее нового министра образования Украины высмеяли за безграмотность.

Тема:
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