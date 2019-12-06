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Рита Дакота призналась, что в ее гардеробе нет одежды «нормального человека»

, 8:05 | Алиса Старжевская 28

Популярная певица призналась, что перестала покупать одежду, так как занята заботой о ребенке и бесконечными гастролями.

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Фото, видео: Instagram @ritadakota

Артистка и композитор Рита Дакота призналась, что из-за постоянных гастрольных туров и забот о маленькой дочке, перестала покупать себе новые вещи. Только на днях звезда поняла, что ей нечего надеть, о чем сообщила в своем блоге в Instagram.

Рита Дакота также призналась, что давно не ходит на свидания, поэтому яркие, но повседневные наряды ей ни к чему. В гардеробе остались только ставшие уже привычными образы артистки и мамы.

Instagram @ritadakota

«У меня просто нет одежды. Вообще. Одни спортивные костюмы для бесконечных поездов, самолетов, студий и залипаний на площадках с Мией. На выходы меня собирает стилист, на свидания я не ходила миллион лет. Короче у меня нет одежды нормального человека», — пожаловалась Рита.

На помощь певице пришли ее модницы-фанатки. Девушки поделились списком лучших мест, где можно купить стильную одежду. К слову, поклонники нашли параллель между желанием отправиться на шопинг и эмоциональным кризисом, который артистка переживала совсем недавно.

Дакота писала, что заставляла себя работать на износ, от чего очень устала. Подписчики надеются, что новые покупки помогут доставить радость звезде. Новые образы и собранные луки Рита пообещала носить на протяжении всего путешествия на Бали.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рита Дакота выпустила прощальный клип на песню «Застрелить».

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