Рита Дакота выпустила прощальный клип на песню «Застрелить»

Новый клип Риты Дакоты «Застрелить» появился в сети. Как заявила звезда, хит о расставании с возлюбленным станет последней грустной страницей в ее творчестве. Писать подобные композиции она больше не планирует.

«Я закрываю эту главу своей жизни, в следующих релизах вы увидите меня такой, какой еще никогда не видели», — заявила автор и исполнитель.

пресс-служба Риты Дакоты

Недавно в Лос-Анджелесе Дакота сняла два новых клипа на треки «Электричество» и «Армагеддон». Обе песни раскрывают ее в непривычном для себя дерзком амплуа. Ролик на хит «Застрелить» она выпускать не планировала. Но вскоре одобрила присланный ей материал видеографа Алексея Пронина со съемок в Испании.

«Он вышел таким атмосферным, что мы в один голос прокричали „Да это же клип!“. Так и родилась эта работа», — вспомнила Рита.

В клипе нет сюжетной линии, но, по словам знаменитости, много «свободы, силы и красоты». В кадре она поет посреди красивых природных ландшафтов, в саду и за белым роялем в просторной комнате. Кончается видео отрывком с концерта певицы, где она исполняет трек вживую вместе с толпой поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал, что фото обнаженной Риты Дакоты восхитили фанатов.