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«Не очень хорошо хлопали»: Вайкуле отчитала зрителей на «Золотом Граммофоне»

, 20:11 | Светлана Александрова Видео 456

Артистке не понравилось, как публика приветствовала ее, когда она получала почетный приз за многолетние заслуги.

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Фото, видео: Instagram © Aleksandr Gusev, @laima.vaikule.fan

Лайма Вайкуле со сцены отчитала зрителей на церемонии вручения премии «Золотой граммофон», состоявшейся в субботу в Кремлевском дворце. Певице не понравилось, как ее встретила публика, когда она получала почетную награду за вклад в развитие российского шоу-бизнеса и всенародную любовь.

«Что-то вы не очень хорошо хлопали мне сегодня. Вроде сегодня мне будут вручать что-то самое-самое-самое, а аплодисменты — так, между прочим, как будто пепельницу мне дали», — цитирует Вайкуле Teleprogramma.pro.

После этого зрители поприветствовали 65-летнюю певицу как следует, а она поблагодарила их за то, что не забыли, отметив, что «Золотого граммофона» у нее еще не было.

Instagram @laima.vaikule.fan

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что на Лайму Вайкуле обиделся давний друг — композитор Игорь Крутой.

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