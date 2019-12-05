Путин призвал США продлить договор СНВ-3 без всяких условий

Россия готова к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без каких-либо предварительных условий. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что тем самым хочет подтвердить позицию России. Она не должна вызвать двойного или тройного толкования. Все предложения Москвы относительно договора имеются в распоряжении США, но Вашингтон пока не отреагировал.

«Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений и развертывании ракет там, где их сейчас нет», — добавил президент РФ.

Как сообщал 5-tv.ru, Россия и ранее объявляла о готовности обсуждать с США контроль над новыми вооружениями. В ноябре соответствующее заявление сделали в МИД РФ.