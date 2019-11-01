МИД: Россия готова обсуждать с США контроль над новыми вооружениями

Россия готова обсуждать с Соединенными Штатами продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, сроки действия которого истекают в феврале 2021 года. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на МИД РФ.

При этом отмечается, что за десять лет с момента подписания действующего в настоящее время договора СНВ-3 у России появились новые образцы вооружения, которые под его условия не попадают. Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев заявил, что возможные условия новых договоренностей Москва готова обсуждать с Вашингтоном в рамках стратегического диалога.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин подтвердил, что новый российский корвет «Гремящий» будет оснащен гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон».