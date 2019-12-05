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«Человек посередине»: Зеленский с небрежной щетиной попал на обложку Time

, 21:06 | Сергей Зеленский Фото 53

Для пущей серьезности лидер Незалежной сделал трагическое выражение лица.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar, Twitter @TIME

Очередной выпуск еженедельного американского журнала Time выйдет с фотографией президента Украины Владимира Зеленского на обложке.

В аннотации к теме номера говорится: «Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, каково это быть пойманным между Путиным и Трампом».

«Я не боюсь вопросов об импичменте». Как президент Украины Владимир Зеленский управляется со своей ролью в крупнейшей в мире политической драме», — интригует издание читателей предстоящего номера.

Статью написал Саймон Шустер — уроженец Москвы, получивший образование в Сан-Франциско и, как следует из его Twitter, ныне проживающий в Берлине.

Twitter @TIME

На фото с обложки Зеленский на фоне штандарта президента Украины сидит с трагическим выражением лица, вероятно, переживая за судьбу отечества. На нем надет свитер с высоким воротом темных тонов, ладони плотно сжаты в замок.

Стоит отметить, что выпуск с лидером Незалежной выйдет только в международной версии Time, а в «домашней» — снова с американским президентом Дональдом Трампом.

Едва Зеленский начал осваиваться в новой для себя роли главы государства, как угодил в самую гущу предвыборного скандала в США. Он так мечтал о разговоре с Трампом, который состоялся в июле, но именно эта телефонная беседа и стала роковой. Ярые противники лидера США — представители Демократической партии — заподозрили, что Трамп попросил украинского собеседника начать «копать» под Джо Байдена и его сына Хантера, чтобы минимизировать его попытки бороться за кресло президента.

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