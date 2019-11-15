Белый дом обнародовал пересказ первого телефонного разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал пересказ апрельского разговора президента США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Администрация американского лидера отмечает, что это именно меморандум, то есть пересказ беседы, а не стенограмма. Документ поместился на двух страницах формата А4.

Разговор состоялся 21 апреля — в день второго тура выборов президента Незалежной, который, как известно, завершился победой бывшего шоумена и юмориста, с чем его Трамп, находившийся в тот момент на борту своего самолета Air Force One, и поздравил.

Отмечается, что хозяин Белого дома не затрагивал политические вопросы в беседе с Зеленским.

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Переписка была обнародована ровно в тот момент, когда в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США начались публичные слушания с участием экс-посла США в Киеве Мари Йованович в рамках расследования дела об импичменте Трампа.

При этом в начале ноября газета Washington Post рассказала о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине.