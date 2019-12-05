Алсу растрогала фанатов фото с «мистером обаяние и мужественность»

Певица Алсу выложила на своей странице в Instagram совместное фото с мужем Яном Абрамовым. Она поздравила супруга с 42-м днем рождения.

«И пусть весь мир подождет… Happy Birthday my love (С днем рождения, моя любовь — Прим. ред)», — подписала фотографию Алсу.

Instagram @alsou_a

В комментариях к снимку отметилось множество знаменитостей. Абрамова поздравили с днем рождения певицы Катя Лель и Жасмин, телеведущий Игорь Гуляев и другие.

«С днем рождения, мистер обаяние и мужественность!» — трижды с перерывом в час написала Юлия Ковальчук.

Поклонники тоже поздравили бизнесмена с днем рождения. Фанаты отметили, что он и Алсу — прекрасная пара.

«Самая красивая пара на свете»;

«Волшебная фотка! И здорово что живая — устал от гламура»;

«Давно Яна не было в ленте! Вы прекрасная пара!» — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Алсу кардинально сменила имидж. Фанаты не поверили, что она распрощалась с длинными волосами.