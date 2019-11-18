«Зачем?»: Фанаты не верят, что певица Алсу распрощалась с длинными волосами

Российская поп-исполнительница Алсу Абрамова продемонстрировала новый имидж на свежем фото в Instagram. Пред съемками клипа на песню «Герои любимых романов» звезда решила изменить свой привычный образ и обрезала волосы.

Перед своими поклонниками певица похвасталась изменениями в прическе и выложила в социальной сети селфи, на котором позирует с новой стрижкой.

Большинство подписчиков отметили, что Алсу каре очень идет. По их мнению, звезда стала выглядеть более стильно и молодо. Некоторые также отметили, что новая стрижка идеально подчеркивает форму лица артистки, которой могут позавидовать многие девушки.

«Да тебе все идет. Красоту ничем не испортишь!»

«Красотка с любой прической!»

«Конечно, да! Обожаю каре, сама только в нем и хожу», — признались юзеры.

Instagram @alsou_a

А вот те поклонницы, кто мечтает отрастить длинные волосы, не оценили эксперимент Алсу. Они отметили, что прошлая прическа придавала образу певицы больше женственности и утонченности.

«Зачем? Многие мечтают о длинных волосах!»

«Алсу, длинные волосы лучше!» — возмущались комментаторы.

Кто-то и вовсе отказался верить в то, что звезда действительно решилась кардинально сменить образ.

«Это не парик?»

«Не может быть!» — восклицали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, дочь Алсу пообщалась с певицей Билли Айлиш.