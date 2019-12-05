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Умерла пострадавшая при наезде авто в Зеленограде мать двоих детей

, 22:06 | Алиса Маркова Видео 226

Легковушка сбила женщину с детьми на пешеходном переходе. В живых остался лишь двухлетний малыш. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

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Фото, видео: ТАСС / Зураб Джавахадзе, ВКонтакте @Ирина Измайлова

Пострадавшая в ДТП в Зеленограде мать двоих детей скончалась в больнице. Женщина была доставлена в медучреждение, однако врачам не удалось спасти жертву аварии. Также несовместимые с жизнью травмы получил один из детей погибшей. Он скончался в карете скорой помощи. Еще один ребенок сейчас находится в реанимации тяжелом состоянии.

Автомобиль Lada Largus сбил мать с двумя детьми на улице Каменка в Зеленограде. 5-tv.ru публикует кадры с места происшествия. На записи видно три полицейских автомобиля, находящихся на месте аварии. Дорогу частично огородили конусами.

По предварительным данным, перед ДТП проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу пытались пересечь женщина и двое детей. В этот момент там же на высокой скорости ехал автомобиль. Водитель не заметил пешеходов и сбил их.

По факту ДТП ведется расследование. Изначально появились сообщения, что водитель скрылся с места аварии. Это не так, его задержали и допросили.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом страшном ДТП: автомобиль переехал женщину с ребенком на руках в Подмосковье.

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Умерла пострадавшая при наезде авто в Зеленограде мать двоих детей

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