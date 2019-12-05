Впечатляющее видео массового ДТП в Петербурге с высоты птичьего полета

В сети появилось видео массового ДТП в Петербурге на Выборгском шоссе утром 5 декабря, в котором оказались задействованы 13 автомобилей. На кадрах, снятых с коптера, виден масштаб аварии: машины разбросаны в разных частях дороги, некоторые из них значительно повреждены. На асфальте остались следы противопожарной пены.

Как рассказывали очевидцы, автомобиль Audi A7 мчался на скорости не менее 150 километров в час. В какой-то момент машину занесло на разделительный островок, а затем на светофор. Иномарка пронеслась по дороге, снося на своем пути другие автомобили.

Позже в ГИБДД сообщили, что виновник аварии в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения — в его крови обнаружили одно промилле спиртного — 0,518 миллиграмма на литр. Этот показатель соответствует легкому алкогольному опьянению. Кроме того, свидетели происшествия утверждают, что за рулем люксовой иномарки была женщина.