  1. Пятый канал
  4. Впечатляющее видео массового ДТП в Петербурге с высоты птичьего полета

Впечатляющее видео массового ДТП в Петербурге с высоты птичьего полета

, 23:27 | Сергей Зеленский Видео 134

Всего в аварию на Выборгском шоссе угодили 13 автомобилей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @dorinspb

В сети появилось видео массового ДТП в Петербурге на Выборгском шоссе утром 5 декабря, в котором оказались задействованы 13 автомобилей. На кадрах, снятых с коптера, виден масштаб аварии: машины разбросаны в разных частях дороги, некоторые из них значительно повреждены. На асфальте остались следы противопожарной пены.

Как рассказывали очевидцы, автомобиль Audi A7 мчался на скорости не менее 150 километров в час. В какой-то момент машину занесло на разделительный островок, а затем на светофор. Иномарка пронеслась по дороге, снося на своем пути другие автомобили.

Позже в ГИБДД сообщили, что виновник аварии в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения — в его крови обнаружили одно промилле спиртного — 0,518 миллиграмма на литр. Этот показатель соответствует легкому алкогольному опьянению. Кроме того, свидетели происшествия утверждают, что за рулем люксовой иномарки была женщина.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.81
-0.38 70.72
-0.39
Гороскоп подарков: Что подарить на Новый год разным знакам зодиака

Последние новости

0:43
«Я крупная, но и жирнее есть»: Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром
0:28
Видео: подозреваемого в убийстве жены и тещи допросили в Краснодаре
0:13
Седовласая возлюбленная Киану Ривз рада выводам ученых о вреде краски для волос
23:56
Что можно и категорически нельзя делать 6 декабря в Митрофанов день
23:41
«Это чем надо краситься?»: эксперты о связи краски для волос и развития рака
23:27
Впечатляющее видео массового ДТП в Петербурге с высоты птичьего полета

Сейчас читают

«Шикарный вид»: Ирина Круг блеснула грудью в платье с глубоким декольте
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]