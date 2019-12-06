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  4. Денис Клявер рассказал об отношениях сыновей с дочерью от Евы Польны

Денис Клявер рассказал об отношениях сыновей с дочерью от Евы Польны

, 2:27 | Анастасия Игонина 79

По словам певца, все его наследники поддерживают связь друг с другом.

Фото: Instagram @denisklyaver

Денис Клявер откровенно рассказал о том, как складываются отношения у его детей от разных браков. У артиста есть сын Тимофей от второй жены и сын Даниэль от третьей жены. Также в 2010 году певец признал своей дочь Евы Польны Эвелин.

По словам звезды, его дети дружат. Сыновья активно общаются между собой, но не обделяют вниманием и сестру — правда, с ней они видятся реже.

Сама 14-летняя девушка сейчас проходит период поиска своего пути в жизни. Звездный отец Эвелин уверен, что она сможет сделать выбор, который не разочарует ее впоследствии.

«Эвелин очень творческая девушка. Красивая девчонка. Естественно, мне кажется, что она безмерно талантлива, и сейчас она пробует себя в разных сферах», — рассказал Клявер изданию Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу.

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