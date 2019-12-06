Ольга Орлова похвасталась стройным телом в черном купальнике

Певица и телеведущая Ольга Орлова поделилась с поклонниками пляжным фото с Сейшельских островов. Снимки появились на странице артистки в Instagram.
В кадре певица сидит на песчаном пляже у воды черном купальнике с рюшами. Орлова позирует вполоборота, развернув плечи в сторону камеры.
Звезда опубликовала две фотографии — в натуральном виде и с наложенным фильтром, и попросила поклонников поделиться своим мнением — выбрать, какой из снимков лучше. Фолловеры были единодушны.
«Без фильтра, конечно!»
«Без.»
«Без. И так все красиво», — вынесли вердикт пользователи.
Также юзеры отметили, что стильный черный купальник только подчеркивает стройность певицы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Орлова выложила новый снимок с фотосессии голышом.