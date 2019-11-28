«Попа как у Ким»: Ольга Орлова выложила новый снимок с фотосессии голышом

Ольга Орлова удовлетворила многочисленные просьбы фанатов и выложила новый кадр с фотосессии нагишом. На смелый эксперимент ведущая решилась на Сейшелах в перерыве между съемками спецпроекта «Дом-2: Остров любви».

На этот раз теледива стоит в бассейне спиной к камере. Область ниже спины погружена в воду.

Instagram @olgaorlova1311

Обнажение Орловой вновь вызвало споры в комментариях. Среди ее постоянных подписчиков нашлось немало осуждающих столь смелое фото.

«Не очень. Можно и поскромнее»;

«Очень хорошо отношусь к Ольге, но это перебор!»

«Оля, зачем оголяться на публику? Вы же сами в программе осуждаете таких девушек», — заметили фолловеры.

Большинство же оценило фото на пять с плюсом. Поклонники забросали Орлову расспросами, как она решилась на такой шаг, и кто фотограф. На это ведущая ответила в сторис. По ее словам, чтобы провести фотосессию без одежды, стоит доверить камеру подруге. Самой Ольге помогла в этом ее постоянный фотограф Александра Ким.

«Мне очень нравится этот снимок. Он чист и невинен. Абсолютно. А как красиво получилось!»

«Вот это супер! Мой день спасен! Спасибо!»

«Оля, принимаем тепло и позитив с Сейшел! Выглядите прекрасно!» — ответили под фото фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова в купальнике задумалась о теле и душе.