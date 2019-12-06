Названы причины превосходства РФ над США в наземных ядерных силах

Конструктор российских межконтинентальных ракет рассказал о том, почему РФ превосходит США в сфере наземных ядерных сил. Свое мнение Юрий Соломонов, который работал над созданием ракет «Ярс» и «Булава», озвучил в эфире одного из федеральных каналов.

Соломонов отметил, что Россия гораздо раньше американской стороны стала использовать глобальные интеллектуальные ресурсы, чтобы провести модернизацию наземных ядерных сил. При этом США и вовсе в последний раз занимались этим больше десятилетия назад.

При этом Вашингтон пытался создать собственный подвижный грунтовый ракетный комплекс — ПГРК — и даже сконструировал маловесную подвижную ракету Midgetman в восьмидесятых. Однако проект потерпел крах, принеся стране только убытки.

Между тем ракета «Ярс», конструированием которой занимался эксперт, стала одной из лучших единиц обороны РФ. По словам Соломонова, она снабжена новыми двигательными установками. А ее боевое оснащение опережает несостоявшийся американский аналог в показателях боевой эффективности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вокруг РФ создадут сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет.