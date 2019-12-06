Четыре человека погибли при попытке ограбления ювелирного салона в США

Ограбление ювелирного салона во Флориде обернулось перестрелкой с погибшими. Трагедия произошла 6 декабря.

Известно, что злоумышленники планировали ограбить салон в небольшом городе Корал-Гейблз, однако затея завершилась крайне неудачно. После нескольких выстрелов одна из пуль срикошетила и ранила в лоб сотрудницу магазина. Грабителям пришлось скрываться, угнав при этом грузовик службы доставки и взяв его водителя в заложники.

Полиция преследовала преступников до города Мирамар. Когда угнанный фургон остановился, его окружили около 20 полицейских. Грабители открыли огонь. В перестрелке погибли двое злоумышленников, а также заложник и случайный свидетель — мужчина сидел в своем автомобиле неподалеку от места происшествия.

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