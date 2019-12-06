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Опасный скотомогильник грозит эпидемией жителям в Омской области

, 12:11 Эфирная новость 54

За десять лет нелегальная свалка разрослась до внушительных размеров.

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Фото, видео: TASS/UIG, 5-tv.ru

Угроза эпидемии смертельно опасных заболеваний нависла над жителями села в Омской области. Источник заражения — нелегальный скотомогильник. Вот такую жуткую картину наблюдают и взрослые и дети.

Останки животных скидывают на обочину дороги уже десять лет. За это время нелегальная свалка разрослась до внушительных размеров.

Омская область. Калачинский район. Буквально 300 шагов от села Ковалево. Рога, копыта и головы. И еще тонны под землей. Уставшие от дурно пахнущей жизни сельчане грешат на местный мясокомбинат. По их словам машины доверху наполненные останками животных выезжают из этих ворот. 

Кто решил не экономить на утилизации биологических отходов и чем все это может обернуться, подробности в расследовании корреспондента МИЦ «Известия» Дмитрия Раткина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про свалку опасных медицинских отходов в Ленобласти.

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