Свалку опасных медицинских отходов никак не могут закрыть в Ленобласти

В Ленинградской области никак не могут закрыть свалку опасных медицинских отходов. Их везут из 300 медучреждений Петербурга, в том числе из Боткинской инфекционной больницы.

Использованные шприцы, бинты и другие материалы, зараженные тифом, гепатитом, туберкулезом. Все это сжигают на открытом воздухе. Весной съемочная группа МИЦ «Известия» уже побывала на полигоне, его директор утверждал, что все законно. Сейчас он под следствием.

Однако опасная свалка продолжает работать и в этом убедился Артур Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ленобласти найдена стихийная свалка ламп и ртутных термометров.