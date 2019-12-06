У россиян появится новый способ продажи квартир

У россиян может появиться реальная возможность продавать квартиры на сайте госзакупок. В частности при сделках по покупке жилья для сирот. С такой инициативой выступил Минюст. Она уже направлена на рассмотрение Владимиру Путину.

Формально участвовать в онлайн-аукционе можно и сейчас, но многих отпугивает обязательный залог, который может составлять до 30% от цены квартиры. Если эту норму отменить, станет возможным сократить очередь на жилье для сирот за счет вторичного рынка.

Сейчас для этой категории граждан, в основном, закупается жилплощадь в строящихся домах. Это, конечно, дешевле, но значительно увеличивает срок сдачи.

Например, как сообщают «Известия», до сих пор не сдан ряд квартир по аукционам четырехлетней давности. По данным Счетной палаты, в очереди по всей стране сейчас — 270 тысяч детей-сирот. И их число увеличивается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жителей исторических домов заставят отказаться от кондиционеров.