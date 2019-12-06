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Наш дядя Леня! Пенсионер создал зимний парк аттракционов на своем участке

, 12:38 Эфирная новость 48

Начинал с малого — когда-то решил построить горку для соседских ребятишек. Со временем она превратилась в настоящую бобслейную трассу с крутыми виражами.

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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов, 5-tv.ru

Зимний парк аттракционов на своем огороде организовал пенсионер из Кемеровской области. На месте грядок — каток и настоящая бобслейная трасса.

Все своими руками. Даже ледянки дядя Леня, как его любя называет детвора, смастерил сам из автомобильного бампера. На участке каждый день ажиотаж — дети выстраиваются в очередь, чтобы прокатиться.

Начинал с малого – когда-то решил построить горку для соседских ребятишек. Со временем она превратилась в настоящую бобслейную трассу с крутыми виражами. Теперь каждый год на участке появляется что-то новенькое. Например, в этом году по соседству открылась детская площадка. Своего огорода уже не хватает, пришлось задействовать соседний участок.

Как оторвать школьников от гаджетов, теперь знает и корреспондент МИЦ «Известия» Светлана Бобруенко. Подробности в репортаже.

К слову, развлекаться любят не только дети и взрослые. Не прочь прокатиться с горки и, например, вороны. Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором озорные птицы кубарем катаются во время снегопада.

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