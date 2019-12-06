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«Не одна беременность была»: Татьяна Егорова о трагедии в отношениях с Андреем Мироновым

, 8:21 | Анастасия Игонина 22

Звезда театра и кино мечтал о детях, но родить ему наследников актрисы так и не получилось.

Фото: ИТАР-ТАСС

Актриса Татьяна Егорова откровенно рассказала о своих отношениях с коллегой по цеху Андреем Мироновым. В эфире одного из ток-шоу женщина призналась: несмотря на то, что у них с артистом так и не появились дети, беременности были.

По словам Егоровой, за их романом следил весь театр Сатиры, в котором служили они оба. Ходили даже слухи, что Миронов вот-вот распрощается с холостяцкой жизнью. Однако в действительности речи о браке не шло, поделилась актриса. А вот о наследниках разговоры были — только так и не сложилось.

«Когда я забеременела, решила ребенка сохранить. Потом неудачно упала, и случился выкидыш. У меня была не одна беременность от Миронова, но что сейчас об этом вспоминать», — цитирует звезду издание «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лера Фрост потеряла малыша от умершего Паши «Фейсконтроль».

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