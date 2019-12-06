Ужасающее видео смертельной перестрелки и погони за грабителями во Флориде

В сети появились страшное видео перестрелки полиции с подозреваемыми в ограблении ювелирного магазина во Флориде, в которой были убиты четыре человека.

На кадрах видно, как полицейские машины преследуют на оживленной трассе угнанный грузовик службы экспресс-доставки UPS, в котором пытались скрыться подозреваемые. Когда машина замедлила ход из-за плотного движения и стражам порядка удалось ее окружить, началась беспорядочная стрельба.

В результате погиб водитель грузовика, которого преступники взяли в заложники, а также мужчина, случайно оказавшийся рядом с местом происшествия. После этого полиция застрелила злоумышленников.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 6 декабря двое мужчин попытались ограбить ювелирный магазин в городе Корал-Гейблз, однако затея не удалась. В перестрелке была ранена сотрудница магазина.