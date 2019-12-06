  1. Пятый канал
  4. Новый год в бараках встретят десятки иркутских семей после летнего паводка

Новый год в бараках встретят десятки иркутских семей после летнего паводка

, 21:39 Эфирная новость 26

Сотням человек до сих пор, несмотря на обещания, не предоставили новое жилье.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ, 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 112

Больше сорока семей в Иркутской области готовятся встретить Новый год в бараках, вместо обещанного властями нового жилья. Сотни людей, пострадавших от разрушительных паводков, до сих пор живут в пунктах временного размещения. Виталий Мутко в очередной раз раскритиковал местных чиновников за преступную медлительность. Почему за пять месяцев пострадавшие не получили даже минимальные денежные компенсации, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Ханин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему чиновники не торопятся помогать иркутским подтопленцам.

Тема:
Паводок в Иркутской области 112
1 дек
Катастрофическое безразличие: почему чиновники не торопятся помогать иркутским подтопленцам
29 нояб
Мутко потребовал объяснений от властей Иркутской области, пострадавшей от паводка
29 нояб
Жителей пострадавших от паводка районов Иркутской области оставляют мерзнуть в разрушенных домах
29 нояб
Минстрой выясняет, куда уплыли 4,5 миллиарда рублей, направленные на восстановление жилья в Иркутской области
28 нояб
Более 40% пострадавших от паводка в Иркутской области остаются без жилья
22 нояб
Активисты ОНФ встретились с пострадавшими от наводнения жителями Тулуна
22 нояб
Жители острова Казачьи Луга в Иркутске остались без моста
20 нояб
Морозы надвигаются в район подтоплений в Иркутской области, а дома не сданы
19 нояб
Жертвы наводнений в Иркутской области остались без помощи
17 нояб
Тысячи пострадавших от паводка в Иркутской области до сих пор не получили помощь

Читайте также

+4° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Расставание с иллюзиями: Тенденции 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

23:44
Милонов против «перевоспитания» чиновницы-матершинницы из Ленобласти у Шнурова
23:27
Зеленский заявил, что хочет конкретного результата от встречи с Путиным
23:09
Пугачева пришла на премьеру фильма «Тот самый концерт» без мужа и младших детей
22:54
В «Нафтогазе» назвали условия для прекращения газовых споров с «Газпромом»
22:24
Певица МакSим заявила, что снова выходит замуж, и показала кольцо
22:06
Политолог: В Европе понимают деструктивную роль США в современной истории

Сейчас читают

Расставание с иллюзиями: Тенденции 2020 года для всех знаков зодиака
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]