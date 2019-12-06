Новый год в бараках встретят десятки иркутских семей после летнего паводка

Больше сорока семей в Иркутской области готовятся встретить Новый год в бараках, вместо обещанного властями нового жилья. Сотни людей, пострадавших от разрушительных паводков, до сих пор живут в пунктах временного размещения. Виталий Мутко в очередной раз раскритиковал местных чиновников за преступную медлительность. Почему за пять месяцев пострадавшие не получили даже минимальные денежные компенсации, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Ханин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему чиновники не торопятся помогать иркутским подтопленцам.