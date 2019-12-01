Песков рассказал о формате общения Путина и Зеленского в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что у Владимира Путина будет возможность переговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита «нормандской четверки». Встреча представителей четырех государств состоится 9 декабря в Париже.

«Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. <…> Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будут достигнуты договоренности уже ближе к самой встрече», — цитирует представителя Кремля Интерфакс.

Комментируя предстоящие переговоры Путина и Зеленского, Песков также отметил, что в ходе обсуждения лидеры стран коснутся газовых вопросов, решить которые необходимо до 1 января, пишет RT.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, предстоящая встреча российского президента с главой Незалежной будет полезной. Она позволит понять позицию украинской стороны по ряду вопросов, в том числе по выполнению Киевом Минских соглашений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже.