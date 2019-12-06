«Боюсь быть беременной!» Дочь Ксении Бородиной удивила откровением

Телеведущая Ксения Бородина поделилась трогательной видеозаписью на своей странице в Instagram. В ролике звезда ведет диалог с младшей дочерью Теоной, которой совсем скоро исполнится четыре года. Малышка призналась маме, что очень боится быть беременной.

«Страхи современных женщин», — шутливо подписала пост знаменитость.

Instagram @borodylia

Тея заявила, что хочет быть всегда маленькой и не хочет взрослеть, потому что боится быть беременной и ходить с большим животом. Ксения, пытаясь не засмеяться в голос, объяснила дочке, что беременность — это прекрасно.

«Но мы с папой надеемся, что ты сначала вырастешь, получишь образование, найдешь хорошую работу, потом встретишь прекрасного мужчину… В общем, я тебе обещаю, что в ближайшие 20 лет ты не будешь беременной. Не бойся этого, это очень прекрасно!» — заявила она.

На такое забавное видео, отреагировали многочисленные поклонники Бородиной. Они умилились мыслям Теоны и завалили комплиментами дочь известной телеведущей.

«Божечки, какая прелесть»;

«Это так мило!»;

«Какая она интересная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Бородина жестко ответила блогеру, которую выгнали из ее салона.