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  4. Бородина жестко ответила блогеру, которую выгнали из ее салона

Бородина жестко ответила блогеру, которую выгнали из ее салона

, 11:32 | Ниса Мурзанаева Видео 277

Девушка рассказала, что ее выставили за порог из-за осуществления съемки на телефон.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

В сети бурно обсуждают заявление блогера, которая утверждает — ее с позором выгнали из салона красоты, принадлежащего Ксении Бородиной. Инфлюенсер сообщила, что ее прогнали из заведения после того, как она стала осуществлять съемку на камеру телефона.

«Ходила в салон к Бородиной и меня выгнали. Самое позорное ощущение. Вообще не ожидала от салона максимально публичной личности. Парикмахеру и визажисту я сказала, что хочу поснимать свое лицо. Обе девушки мне дали согласие, а потом меня выгнали», — поведала девушка в микро-блоге.

Ксения Бородина утверждает, что заявление блогера — настоящая клевета. Телеведущая прокомментировала ситуацию.

«Есть блогеры, которые строят из себя ревизорро, приходящие к тебе в салон за куском пиара. Съемка если запрещена, значит, мы аккуратно сообщаем об этом клиенту, если он переходит грани. Делаем скидку и просим не снимать. А они выставляют это так, что их выгнали с позором. Так это наглое вранье. Не блогер, а хайпожер!» — написала в Instagram знаменитость.

Instagram @borodylia

Телезвезда считает, что блогер в салоне красоты нарушила право мастера на частную жизнь, за что и поплатилась. По словам знаменитости, клиентка лишь хотела пропиариться на данной ситуации.

«Снимают на камеру мастера — мастер против! Мы ничего не боимся, поверьте. Мы не любим, когда хайпят на моем имени, специально переворачивая факты и ситуацию. Вопрос закрыт!» — резюмировала телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал — Ксения Бородина рассказала, почему вынуждена ходить к психологу.

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