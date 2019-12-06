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Родная дочь Евгения Осина выиграла тяжбу за наследство

, 16:02 | Светлана Александрова 81

На часть квартиры в Москве претендовала Анастасия Годунова, которую ее мать, подруга артиста, называла сначала внебрачной, а потом приемной дочерью звезды 90-х.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Konstantin Kokoshkin

Тема:
Евгений Осин 47

Родная дочь Евгения Осина Агния и его бывшая жена Наталья выиграли в суде тяжбу за наследство. На часть московской квартиры, оставшейся после смерти артиста, претендовала дочь Елены Скорняковой. Женщина одно время состояла в незарегистрированном браке с Осиным и утверждала, что Анастасия Годунова находилась на иждивении певца, и он воспитывал ее как родную.

«Иск был подан в июле этого года, когда было необходимо выдавать свидетельство о наследовании его единственной дочери Агнии Осиной. Других наследников у него не было. Осин никогда не содержал никого на иждивении, о чем писала Елена. В удовлетворении иска Чертановский районный суд отказал», — сообщил интернет-изданию StarHit адвокат семьи Осина Валерий Панасюк.

Кроме квартиры, у музыканта было несколько мотоциклов, а также парковочное место. Все это тоже достанется Агнии, которой в следующем году исполнится 18 лет.

Как ранее писал 5-tv.ru, звезда 1990-х, автор хитов «Плачет девушка в автомате» и «Попутчица» Евгений Осин скончался в ноябре 2018 года, в последние годы артист сильно пил.

Тема:
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