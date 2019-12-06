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Взрыв газа разнес часть 12-этажной высотки в Словакии

, 15:47 | Светлана Шевченко Видео 35

По предварительной информации, один человек погиб.

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Фото, видео: Twitter @joaki88, Facebook / Vladimír Jurek TV JOJ

Взрыв газа разнес несколько верхних этаже в 12-этажном доме в городе Прешов в Словакии. ЧП произошло около полудня.  Об этом сообщает местное издание Prima.

Спасатели сообщили о разрушении лестничных проемов и возможном дальнейшем обрушении здания. 

По предварительной информации, погиб один человек. Возможны еще жертвы.

Сообщается, что многие жители высотки успели выбежать на улицу, а некоторые остались заблокированными в здании. 

На кадрах с места ЧП видны разбросанные на припаркованные автомобили части здания и детали оконных рам. Также на верхних этажах, где произошел взрыв начался мощный пожар.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

 

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