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  4. Меркель впервые посетила Освенцим за четыре срока на посту канцлера ФРГ

Меркель впервые посетила Освенцим за четыре срока на посту канцлера ФРГ

, 17:20 | Сергей Зеленский Видео 23

Германский лидер рассказала о «чувстве стыда» за деяния нацистов.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Бессменный вот уже 14 лет канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые посетила бывший концлагерь Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме.

В сопровождении премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого она осмотрела музейную экспозицию, возложила цветы к мемориалу Стена смерти на площади у 11-го блока, где проводились расстрелы заключенных Освенцима, пишет KP.RU.

Германский лидер также выступила с речью в здании так называемой бани — места регистрации всех прибывавших в годы войны в лагерь смерти.

«Стоять здесь в роли канцлера ФРГ и иметь возможность выступить сложно, это нелегко для меня. Я чувствую огромный стыд, принимая во внимание жестокие преступления, совершенные здесь немцами», — сказала она.

Аушвиц-Биркенау стал наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти. В период с 1941 по 1945 годы на его территории были замучены, расстреляны, умерли от голода, невыносимых условий и болезней около 1,4 миллиона человек. Среди погибших около 1,1 миллиона — евреи, поэтому лагерь стал одним из главных символов Холокоста. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии.

Тем не менее, даже на территории этого трагического места неонацисты умудряются проводить свои шествия. Так, в День памяти жертв Холокоста они провели марш там при полном безразличии властей Освенцима.

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