В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов прокомментировал инициативу Рефата Чубарова о проведении «Марша достоинства». Ранее лидер «Меджлиса крымско-татарского народа»* заявил о намерении провести шествие с территории Украины в Крым, отметив, что акция будет носить мирный характер.

«Мы идем к себе домой», — подчеркнул лидер запрещенной в РФ организации.

По словам Эскендера Билялова, идея Чубарова представляет собой провокацию, которая не приведет ни к какому результату. Он напомнил, что лидер «Меджлиса крымско-татарского народа»* уже организовывал шествие в Симферополь. Тогда люди в течение двух часов стояли на улице, а после сторонникам Чубарова было выделено два места в парламенте Крыма.

«Думаю, в этот раз все похоже: ему нужно обратить на себя внимание, поскольку они становятся никчемными и мировое сообщество начинает признавать Крым частью России», — отметил политик.

Билялов полагает, что власти Украины не заинтересованы в данном мероприятии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич рассказал о разработке командой президента «стратегии возвращения» полуострова под юрисдикцию Киева.

* — запрещенная на территории РФ организация